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Медиков из Архангельска решили отчитать за жалобы на низкую зарплату: они пожаловались президенту

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Медиков из Архангельска решили отчитать за жалобы на низкую зарплату: они пожаловались президенту
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Продолжаются протесты медиков клинической больницы (АОКБ) в Архангельской областной, которые высказывают недовольство по поводу оплаты труда, считая ее несоответствующей майским указам президента.

Около 100 медиков направили коллективное обращение к президенту 

Около 100 человек направили коллективное обращение к Путину. Они утверждают, что начальство больницы препятствовало отправке письма, проведя «профилактическое» собрание, где главный врач Александр Иевлев высказал угрозы и потребовал прекратить сбор подписей. На собрании он провел монолог, в котором обвинил медиков в недовольстве, высказываясь критически и даже угрожая санкциями. Сотрудники подчеркивают неправомерность давления на них. Ситуация осложняется изъятием подписанных обращений. 

Медики также ссылаются на запись монолога главврача, где он оспаривает необходимость обращения к Путину и критикует их материальное положение. 

В материале портала 29.ru отмечается, что сотрудники АОКБ высказывались о недоплате премий врачам и недовольстве текущими условиями труда.

Информационное агентство «Informing»

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