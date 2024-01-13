Новые правила диспансеризации в 2024 году: что решили изменить при обследовании

В 2024 году правительство Российской Федерации утвердило новую программу госгарантий бесплатной медицинской помощи сроком на три года.

Если пациент запрашивает расширенный медосмотр, врачи его обязаны провести

Изменения включают более активное выявление заболеваний, приводящих к инвалидности или смерти, таких как рак, заболевания сердца, диабет. Пациенты, переболевшие коронавирусом, имеют право на углубленную диспансеризацию в течение целого года. Даже без информации о заболевании, если пациент запрашивает расширенный медосмотр, врачи его обязаны провести. Программа также включает в себя проверку репродуктивного здоровья в рамках диспансеризации.

Новые положения предоставляют возможность посещения диспансеризации вечером и в выходные. Запись при этом осуществляется очно или по телефону.