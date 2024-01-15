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Специалисты решили перечислить лучшие способы сэкономить деньги

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Специалисты решили перечислить лучшие способы сэкономить деньги
В России
Фото: @freepik / freepik.com

В условиях экономического кризиса эксперты советуют россиянам эффективные стратегии управления финансами.

Рекомендации экспертов, помогающие эффективнее управлять финансами 

Важно осознавать свои доходы и расходы, избегая долгов и жизни «от зарплаты до зарплаты». Рекомендации также включают составление списка покупок, участие в распродажах, экономное вождение авто для снижения затрат на бензин, использование энергосберегающих мер для снижения счетов за электроэнергию, пересмотр подписок на ненужные сервисы. 

Эти шаги, по словам экспертов, помогут более эффективно распределять бюджет, сокращая излишние расходы и повышая финансовую устойчивость в нестабильные периоды.

Информационное агентство «Informing»

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