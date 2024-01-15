Ученые решили предсказывать смерть человека при помощи нейросети

Специалисты из Дании разработали инновационный алгоритм, который с удивительной точностью в 78% предсказывает продолжительность жизни человека. Исследование, о котором пишет журнал Nature Computational Science, использовало данные более шести миллионов жителей страны, включая место жительства, дату рождения, профессию и другие детали.

Затем нейросеть обучилась выявлять связи между факторами и предсказывать ключевые моменты, такие как состояние здоровья, доход, вероятность смерти. Этот прорыв, по данным ученых, может помочь людям принимать более осознанные решения о своем будущем, открывая новые перспективы в науке и медицине.