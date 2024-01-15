Автогонщики решили устроить заезд без правил по центру Екатеринбурга

Группа автолюбителей в Екатеринбурге организовала дрифт на старых авто АВТОВАЗа по центральным улицам города, включая проспект Ленина. Видеоролик с мероприятия был опубликован на канале Владимира Беспалова на Ютуб под названием «Русский дрифт в Екатеринбурге».

Не создавало для горожан серьезных проблем

Гонщики проехали по различным магистралям и даже сделали фотографию у Суворовского училища. Владимир Беспалов, участвовавший также в дрифте, подчеркнул, что это мероприятие было спонтанным и не создавало для горожан серьезных проблем. Он также выразил надежду на увеличение числа подобных трасс и количества соревнований в городе.