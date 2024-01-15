55 новых трамваев за 4 миллиарда рублей решили закупить для Челябинска

По данным 74.ru, Усть-Катавский вагоностроительный завод планирует поставить 55 новых трамваев в город Челябинск до конца 2024 года. Стоимость поставки оценивается в четыре миллиарда рублей.

По информации, размещенной на сайте госзакупок, 25 вагонов из этой партии, оцененной в 1,92 миллиарда рублей, будут оборудованными подсветкой стеклянных панелей дверей, информационными панелями, камерами, радиоинформированием для пассажиров с ограниченными возможностями.

Еще около 30 вагонов за 2,175 миллиарда руб. будут полунизкопольными. Ранее, в октябре 2022 года, Миндортранс уже закупил в Усть-Катавского вагоностроительного завода 74 трамвая на 5,7 млрд рублей, а летом минувшего года - еще 11 единиц транспорта.