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Зюганов решил выступить с политическим заявлением на панахиде Соломина

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Зюганов решил выступить с политическим заявлением на панахиде Соломина
В России
Источник фото: Геннадий Зюганов / ВКонтакте

На панихиде по народному артисту СССР Юрию Соломину Геннадий Зюганов выразил свои политические взгляды, подчеркнув, что артисты, связанные с либеральным мышлением, отличаются от тех, кто не поддается «либеральной гнили». Среди последних он выделил Соломина. 

Лидер КПРФ обратил внимание на вызов Запада «русскому миру», осудив западные ценности

Также лидер КПРФ обратил внимание на вызов Запада «русскому миру», осудив западные ценности как невежественные. Он призвал весь мир обратить внимание на разрушение традиционных семейных ценностей. 

Заявление было сделано в контексте прощания с выдающимся российским артистом, однако стало также поводом для политических заявлений. К слову, на панихиде присутствовала министр культуры Ольга Любимова, многие политические деятели, а также и выдающиеся российские актеры.

Информационное агентство «Informing»

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