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В Волгоградской области на мужчин, нарядившихся на колядки в женщин, донесли в прокуратуру

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В Волгоградской области на мужчин, нарядившихся на колядки в женщин, донесли в прокуратуру
В России
Фото: @deandyy / freepik.com

На старый Новый год в Волгоградской области мужчины нарядились в женщин и на них тут же донесли в прокуратуру, сообщает Shot.

Скандал произошел на конкурсе талантов в честь колядки в Новоаннинском. Один из участников конкурса покрасил лицо в черный цвет и еще двое мужчин переоделись в брюнетку и блондинку, и исполнили совместный танец. Жители области обратились с заявлением в прокуратуру, чтобы проверить данное мероприятие на предмет ЛГБТ (международное общественное движение признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Колядки - это обрядовые песни, во время исполнения которых люди обходят соседние дома, за что их угощают напитками и сладостями. Традиционно жители России колядуют в первые две недели после Рождества.

Напомним: схожая ситуация произошла в Приморье, когда на учителя физкультуры, переодетого в Снегурочку, написали заявление в прокуратуру за пропаганду нетрадиционных ценностей. Тогда в администрации школы пояснили, что учитель играл роль волка по сюжету мультфильма «Ну, погоди!», где он переодевался во внучку Деда Мороза.

Информационное агентство «Informing»

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