Ученые решили рассказать невероятное: этот тип освещения приводит к раку

Мелатонин (гормон сна) играет ключевую роль в защите от разных видов онкологических заболеваний. Его недостаток может способствовать развитию агрессивных опухолей.

Оказывается, что освещение в ночное время может нарушить нормальную выработку гормона, а яркий и синий свет является особенно вредным для человека.

Воздействие яркого света в ночное время может подавлять выработку мелатонина

Доктор Йонг Чжу пояснил, что воздействие яркого света в ночное время может подавлять выработку мелатонина, увеличивая существенно риски развития рака. Люди, работающие ночью за компьютером и находящиеся в условиях яркого освещения, могут быть более подвержены этому риску. Свет из окон либо ночники также могут оказывать негативное воздействие, но синий яркий свет представляют особую опасность, подчеркивают эксперты.