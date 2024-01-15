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Ученые решили рассказать невероятное: этот тип освещения приводит к раку

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Ученые решили рассказать невероятное: этот тип освещения приводит к раку
Новости науки
Фото: @kjpargeter / freepik.com

Мелатонин (гормон сна) играет ключевую роль в защите от разных видов онкологических заболеваний. Его недостаток может способствовать развитию агрессивных опухолей. 

Оказывается, что освещение в ночное время может нарушить нормальную выработку гормона, а яркий и синий свет является особенно вредным для человека. 

Воздействие яркого света в ночное время может подавлять выработку мелатонина

Доктор Йонг Чжу пояснил, что воздействие яркого света в ночное время может подавлять выработку мелатонина, увеличивая существенно риски развития рака. Люди, работающие ночью за компьютером и находящиеся в условиях яркого освещения, могут быть более подвержены этому риску. Свет из окон либо ночники также могут оказывать негативное воздействие, но синий яркий свет представляют особую опасность, подчеркивают эксперты.

Информационное агентство «Informing»

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