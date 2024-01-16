В Тюмени владельцы электрокаров решили уйти на заработки в такси

По информации URA.Ru, водители электрокаров в Тюмени установили партнерство с таксисервисами, такими как «Максим». Электромобили, включая новые модели BAW Fenix, Nissan Leaf и даже «Москвич 3», предоставляют городским жителям возможность заказать «электротакси».

Несмотря на то, что доля электромобилей в Тюмени составляет менее одного процента, такие инициативы из года в год внедряются.

Компания «Максим» пока что не предлагает специальные тарифы для электромобилей, хотя пользователи могут запросить электрическое такси при заказе, несмотря на возможное увеличение времени ожидания из-за их весьма ограниченного количества.