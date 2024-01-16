Информинг » В России » Владимир Путин честно высказал все, что думает о «голой вечеринке» Насти Ивлеевой

Владимир Путин честно высказал все, что думает о «голой вечеринке» Насти Ивлеевой

Image 16+
Владимир Путин честно высказал все, что думает о «голой вечеринке» Насти Ивлеевой
В России
Источник фото: @kremlin.ru

Слава о «подвигах» горе-знаменитостей докатилась до Кремля, что стало ясно из беседы между пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и Филиппом Киркоровым. 

Артист, пытаясь оправдаться за свое участие в скандальном вечере в клубе «Мутабор«, столкнулся с «отменой». Визит в »Мутабор» в трусах и гипюре не мог выглядеть как недоразумение. 

Владимир Путин подчеркнул важность внимания к возвращающимся из зоны СВО

Владимир Путин высказался относительно обсуждаемого арт-вечера, подчеркивая важность внимания к возвращающимся из зоны СВО и изменениям в их жизненных приоритетах. Президент намекнул на странное поведение шоу-бизнеса, отметив, что служба в армии часто обуславливает переосмысление ценностей. Комментарий президента прошел в контексте обсуждения сложностей в зоне СВО, где вопросы жизни и смерти изменяют приоритеты в более серьезном ключе. 

«Нужно обращать свое внимание на ребят, которые возвращаются из СВО. Они решаются туда пойти и проходят это горнило, многие жизненные приоритеты по-иному выстраиваются. Тут не будешь на каком-то мероприятии без шатов уже прыгать», — сказал президент в ходе встречи с главами муниципалитетов.

Информационное агентство «Informing»

Прекращение работы с 15 января: Wildberries и Ozon решили принять важное решение

Прекращение работы с 15 января: Wildberries и Ozon решили принять важное решение

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Владимир Путин честно высказал все, что думает о «голой вечеринке» Насти Ивлеевой

Вчера, 23:13

Журналисты решили выяснить, что за премию выдали учителям в Свердловской области

Вчера, 16:58

В Тюмени владельцы электрокаров решили уйти на заработки в такси

Вчера, 10:23

Прекращение работы с 15 января: Wildberries и Ozon решили принять важное решение

Вчера, 00:48

В Волгоградской области на мужчин, нарядившихся на колядки в женщин, донесли в прокуратуру

15-01-2024, 20:28

Зюганов решил выступить с политическим заявлением на панахиде Соломина

15-01-2024, 18:13

55 новых трамваев за 4 миллиарда рублей решили закупить для Челябинска

15-01-2024, 16:13

Автогонщики решили устроить заезд без правил по центру Екатеринбурга

15-01-2024, 14:03

Специалисты решили перечислить лучшие способы сэкономить деньги

15-01-2024, 03:03

Екатеринбуржец решил побороть транспортный коллапс простым способом

14-01-2024, 18:43

В Свердловской области жители решили пожаловаться на проблемы с «Ласточками»

14-01-2024, 17:08

Медиков из Архангельска решили отчитать за жалобы на низкую зарплату: они пожаловались президенту

13-01-2024, 23:33

Новые правила диспансеризации в 2024 году: что решили изменить при обследовании

13-01-2024, 20:18

Выяснилось, что екатеринбуржцы думают о нападении водителя маршрутки на девочку

13-01-2024, 16:18

В Екатеринбурге решили найти телохранителя для первого лица на солидную зарплату

13-01-2024, 14:43

Жители Подмосковья в Ильинском решили рассказать, как замерзают без отопления

12-01-2024, 21:48

В Еманжелинск из зоны СВО вернулись осужденные за жестокие убийства братья Лукины

12-01-2024, 17:48

Свердловский замгубернатора Шмыков нашел в магазинах яйца по 70 рублей

12-01-2024, 13:03

В автосервисах Екатеринбурга нашли огромный поток клиентов

12-01-2024, 10:08

Мошенники нашли новый уровень: вымогают деньги голосом близкого человека

12-01-2024, 03:33

Новости партнеров
2023
ru-RU