Слава о «подвигах» горе-знаменитостей докатилась до Кремля, что стало ясно из беседы между пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и Филиппом Киркоровым.

Артист, пытаясь оправдаться за свое участие в скандальном вечере в клубе «Мутабор«, столкнулся с «отменой». Визит в »Мутабор» в трусах и гипюре не мог выглядеть как недоразумение.

Владимир Путин подчеркнул важность внимания к возвращающимся из зоны СВО

Владимир Путин высказался относительно обсуждаемого арт-вечера, подчеркивая важность внимания к возвращающимся из зоны СВО и изменениям в их жизненных приоритетах. Президент намекнул на странное поведение шоу-бизнеса, отметив, что служба в армии часто обуславливает переосмысление ценностей. Комментарий президента прошел в контексте обсуждения сложностей в зоне СВО, где вопросы жизни и смерти изменяют приоритеты в более серьезном ключе.

«Нужно обращать свое внимание на ребят, которые возвращаются из СВО. Они решаются туда пойти и проходят это горнило, многие жизненные приоритеты по-иному выстраиваются. Тут не будешь на каком-то мероприятии без шатов уже прыгать», — сказал президент в ходе встречи с главами муниципалитетов.