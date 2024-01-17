Двоих подростков, убивших троих человек в Екатеринбурге, решили признать вменяемыми

В судебном процессе по делу двух молодых людей, убивших троих человек в Екатеринбурге, проведенные психолого-психиатрические экспертизы подтвердили, что оба подростка считаются вменяемыми.

Преступления произошли в результате спонтанных ссор

Как пишет сегодня Уральский Меридиан, один из них подозревается в убийстве 17-летней девушки летом минувшего года. Второй злоумышленник убил девочку и ее маму в ноябре того же года. Преступления произошли в результате спонтанных ссор. Причина убийства - ревность.

В настоящее время оба подростка находятся в СИЗО. По данным экспертиз, они являются полностью вменяемыми.