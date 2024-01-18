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Военкор Александр Сладков решил признать, что дело идет к конфликту с НАТО

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Военкор Александр Сладков решил признать, что дело идет к конфликту с НАТО
В России
Источник фото: Александр Сладков / VK

Известный военный аналитик Александр Сладков выражает предвидение о наступлении трудного периода в мае или июне в Северо-Восточном направлении, связанного с возможным нарастанием напряженности или крупным военным конфликтом с НАТО. 

Мобилизация сил НАТО в Польше, Прибалтике, Финляндии является серьезной

По оценкам военкора, мобилизация сил НАТО в Польше, Прибалтике, Финляндии является серьезной и не связана с развлекательными мероприятиями. Аналитик также предполагает, что ситуация будет напряженной с мая по июль. Он подчеркивает влияние руководства стран, ориентированного на то, «чем хуже для России, тем лучше», что может привести к атакам на приграничные российские территории.

Информационное агентство «Informing»

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