Известный военный аналитик Александр Сладков выражает предвидение о наступлении трудного периода в мае или июне в Северо-Восточном направлении, связанного с возможным нарастанием напряженности или крупным военным конфликтом с НАТО.

Мобилизация сил НАТО в Польше, Прибалтике, Финляндии является серьезной

По оценкам военкора, мобилизация сил НАТО в Польше, Прибалтике, Финляндии является серьезной и не связана с развлекательными мероприятиями. Аналитик также предполагает, что ситуация будет напряженной с мая по июль. Он подчеркивает влияние руководства стран, ориентированного на то, «чем хуже для России, тем лучше», что может привести к атакам на приграничные российские территории.