Выяснилось, кто такой Фаиль Алсынов и как протесты в Башкирии связаны с этим именем

Акции протеста и столкновения с полицией произошли в Баймаке (Башкирия) после приговора местному активисту Фаилю Алсынову*. Он был осужден за свою речь на башкирском языке. По мнению чиновников, он потребовал прогнать представителей некоторых азиатских и кавказских народов из Башкортостана, армян в том числе.

Активист выступал против добычи золота в регионе, предупреждая о миграционных последствиях. Алсынов* был признан виновным в направленном возбуждении ненависти, а также в унижении группы лиц по признакам расы, языка, национальности, происхождения. Ему был вынесен приговор - отбывание заключения в колонии общего режима сроком на 4 года.

Силовики применили слезоточивый газ

Протестующие собрались у здания суда. Сразу после объявления приговора начались столкновения с полицией. Силовики применили слезоточивый газ. На видео видно несколько сотен человек. События связаны с деятельностью Алсынова*, который выступал против экологически вредной добычи золота и предостерегал от негативных последствий. Подобные процессы привели к напряженной обстановке и столкновениям в регионе.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга