Глава Башкирии Хабиров решил признать вину в массовых беспорядках в регионе

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил беспокойство в связи с массовыми протестами в Баймаке, вызванными приговором местному активисту Фаилю Алсынову*.

Обращаясь к населению, он призвал к спокойствию. Также глава Башкирии заявил о необходимости дальнейшего разбирательства в данной ситуации. Хабиров напомнил, что власти активно борются с экстремизмом, поэтому отметил серьезность обвинений в адрес Алсынова*, включенного в реестр лиц, связанных с терроризмом.

Стоит сказать, что ситуация в регионе стала напряженной после несанкционированного митинга и столкновений с полицией в ответ на приговор Фаилю.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга