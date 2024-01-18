Информинг » В России » В Свердловской области решили эксгумировать тело загадочно погибшей 16-летней девочки

В Свердловской области решили эксгумировать тело загадочно погибшей 16-летней девочки

Image 16+
В Свердловской области решили эксгумировать тело загадочно погибшей 16-летней девочки
В России
Фото: @freepik / freepik.com

В Каменске-Уральском было эксгумировано тело 16-летней Даны, найденной мертвой в лесу в прошлом году летом. Эксперты проводят повторную экспертизу тела школьницы для установления причины смерти. 

Версия убийства не исключена

На момент поисков следователи предполагали передозировку наркотиками, но сейчас версия убийства не исключена.

Дана была найдена мертвой в августе 2023 года. По предварительным данным, в последнем своем сообщении в соцсетях девушка просила «не убивать ее и не насиловать».

В итоге был арестован 34-летний Александр Голиков, проезжавший мимо на велосипеде и забравший телефон погибшей. Полиция рассматривает версию его причастности к ужасному преступлению.

Информационное агентство «Informing»

Прекращение работы с 15 января: Wildberries и Ozon решили принять важное решение

Прекращение работы с 15 января: Wildberries и Ozon решили принять важное решение

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Выяснилось, кто такой Фаиль Алсынов и как протесты в Башкирии связаны с этим именем

Сегодня, 17:33

Глава Башкирии Хабиров решил признать вину в массовых беспорядках в регионе

Сегодня, 16:28

Военкор Александр Сладков решил признать, что дело идет к конфликту с НАТО

Сегодня, 00:48

Двоих подростков, убивших троих человек в Екатеринбурге, решили признать вменяемыми

Вчера, 21:28

Жители России по народным приметам на Крещение решили определить 2024 год

Вчера, 21:13

Владимир Путин честно высказал все, что думает о «голой вечеринке» Насти Ивлеевой

16-01-2024, 23:13

Журналисты решили выяснить, что за премию выдали учителям в Свердловской области

16-01-2024, 16:58

В Тюмени владельцы электрокаров решили уйти на заработки в такси

16-01-2024, 10:23

Прекращение работы с 15 января: Wildberries и Ozon решили принять важное решение

16-01-2024, 00:48

В Волгоградской области на мужчин, нарядившихся на колядки в женщин, донесли в прокуратуру

15-01-2024, 20:28

Зюганов решил выступить с политическим заявлением на панахиде Соломина

15-01-2024, 18:13

55 новых трамваев за 4 миллиарда рублей решили закупить для Челябинска

15-01-2024, 16:13

Автогонщики решили устроить заезд без правил по центру Екатеринбурга

15-01-2024, 14:03

Специалисты решили перечислить лучшие способы сэкономить деньги

15-01-2024, 03:03

Екатеринбуржец решил побороть транспортный коллапс простым способом

14-01-2024, 18:43

В Свердловской области жители решили пожаловаться на проблемы с «Ласточками»

14-01-2024, 17:08

Медиков из Архангельска решили отчитать за жалобы на низкую зарплату: они пожаловались президенту

13-01-2024, 23:33

Новые правила диспансеризации в 2024 году: что решили изменить при обследовании

13-01-2024, 20:18

Выяснилось, что екатеринбуржцы думают о нападении водителя маршрутки на девочку

13-01-2024, 16:18

В Екатеринбурге решили найти телохранителя для первого лица на солидную зарплату

13-01-2024, 14:43

Новости партнеров
2023
ru-RU