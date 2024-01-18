В Свердловской области решили эксгумировать тело загадочно погибшей 16-летней девочки

В Каменске-Уральском было эксгумировано тело 16-летней Даны, найденной мертвой в лесу в прошлом году летом. Эксперты проводят повторную экспертизу тела школьницы для установления причины смерти.

Версия убийства не исключена

На момент поисков следователи предполагали передозировку наркотиками, но сейчас версия убийства не исключена.

Дана была найдена мертвой в августе 2023 года. По предварительным данным, в последнем своем сообщении в соцсетях девушка просила «не убивать ее и не насиловать».

В итоге был арестован 34-летний Александр Голиков, проезжавший мимо на велосипеде и забравший телефон погибшей. Полиция рассматривает версию его причастности к ужасному преступлению.