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Власти РФ хотят отслеживать всех по IP

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Власти РФ хотят отслеживать всех по IP
В России
Фото: freepik.com

Роскомнадзор предложил собирать информацию о местоположении российских пользователей через систему GeoIP. Это будет действовать начиная с 1 сентября 2024 года. Инициатива объясняется защитой от иностранных DDoS-атак, однако многие эксперты сомневаются в целесообразности или осуществимости этой идеи. 

Некоторые специалисты видят в этом попытку РКН ужесточить контроль над Интернетом в стране и облегчить силовым структурам расследование преступлений. Однако аналитики указывают на сложности выявления реального местоположения пользователя с помощью IP-адреса, учитывая распространенное использование ВПН и прокси. В результате, практическая целесообразность данной инициативы вызывает сомнения.

Информационное агентство «Informing»

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