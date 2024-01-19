Власти РФ хотят отслеживать всех по IP

Роскомнадзор предложил собирать информацию о местоположении российских пользователей через систему GeoIP. Это будет действовать начиная с 1 сентября 2024 года. Инициатива объясняется защитой от иностранных DDoS-атак, однако многие эксперты сомневаются в целесообразности или осуществимости этой идеи.

Некоторые специалисты видят в этом попытку РКН ужесточить контроль над Интернетом в стране и облегчить силовым структурам расследование преступлений. Однако аналитики указывают на сложности выявления реального местоположения пользователя с помощью IP-адреса, учитывая распространенное использование ВПН и прокси. В результате, практическая целесообразность данной инициативы вызывает сомнения.