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Учёные исследуют возможные пути старения вообще без болезней

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Учёные исследуют возможные пути старения вообще без болезней
Новости науки
Фото: freepik.com

Последние научные открытия подталкивают ученых к пересмотру стремления человечества к бессмертию. Одной из перспективных областей теперь становится предотвращение болезней и инвалидности, которые могут сделать старость несчастной. 

Могут удвоить продолжительность жизни

Исследование гена daf-2 у червей вида C. elegans выявило, что его мутации могут удвоить продолжительность жизни. Это является самым значительным увеличением продолжительности жизни, когда-либо ранее зафиксированным. 

Гены daf-2 и daf-16 влияют на формирование личинки дауера, а также на регулирование продолжительности жизни. Ученые изучают эти соединения, влияющие на старение, такие как сенолитики и рапамицин для возможного применения в будущем для продления активной и здоровой жизни.

Информационное агентство «Informing»

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