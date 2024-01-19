Учёные исследуют возможные пути старения вообще без болезней

Последние научные открытия подталкивают ученых к пересмотру стремления человечества к бессмертию. Одной из перспективных областей теперь становится предотвращение болезней и инвалидности, которые могут сделать старость несчастной.

Могут удвоить продолжительность жизни

Исследование гена daf-2 у червей вида C. elegans выявило, что его мутации могут удвоить продолжительность жизни. Это является самым значительным увеличением продолжительности жизни, когда-либо ранее зафиксированным.

Гены daf-2 и daf-16 влияют на формирование личинки дауера, а также на регулирование продолжительности жизни. Ученые изучают эти соединения, влияющие на старение, такие как сенолитики и рапамицин для возможного применения в будущем для продления активной и здоровой жизни.