В зоне СВО погиб многодетный 39-летний свердловчанин

По информации URA.Ru, 22 января 2024 года в Артемовском (Свердловская область) проведут прощание с Евгением Калимуллиным, погибшим в ходе СВО. Мужчина, отправившийся на фронт добровольцем, оставил дома троих детей.

Ушел на фронт, чтобы обеспечить семью

Администрация городского округа выразила свои искренние соболезнования семье погибшего. Старшей дочери бойца 13 лет, а младшему сыну исполнилось семь. Его гражданская жена Галина рассказала, что он ушел на фронт, чтобы обеспечить семью, и делал все возможное для благополучия наследников.

Она подчеркнула его готовность на все ради помощи им. Евгений, родившийся и выросший в поселке Сосновый бор, получил образование механика. Некоторое время работал на птичнике перед уходом на службу.