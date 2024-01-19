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Погибшую в Екатеринбурге 32-летнюю женщину в квартире ждали двое сыновей

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Погибшую в Екатеринбурге 32-летнюю женщину в квартире ждали двое сыновей
В России
Фото: @mdjaff / freepik.com

В Екатеринбурге на улице Белинского, 177а, было обнаружено тело 32-летней жительницы Полевского, оставившей двоих маленьких сыновей. Женщину нашли мертвой под окнами ее собственной квартиры. В жилище в это время находились ее дети. 

По информации близких погибшей, она ранее развелась с супругом и работала в сфере психологии. 

«Она была доброй и веселой, занималась продвижением людей в нише эзотерики. Была в разводе, остались маленькие дети», — говорит знакомая екатеринбурженки Алена.

Трагедия произошла 18 января 2024 года

По данным «АиФ Урал», жуткая трагедия произошла 18 января 2024 года. В этом дворе ранее также умер мужчина, занимавшийся откапыванием автомобиля из-под снега.

Информационное агентство «Informing»

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