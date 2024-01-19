«Сейчас уже все прячутся»: репортаж РБК с улиц и из подвалов Белгорода опубликован в Сети

30 декабря 2023 года Белгород был подвергнут разрушительной ракетной атаке ВСУ. В центре произошли взрывы, погибли 25 человек, еще около сотни получили ранения.

Жизнь города после этого изменилась: витрины и фасады посечены осколками, количество людей, бегущих к окнам после хлопков, сократилось, громкие звуки вызывают у населения вздрагивание. Власти установили укрытия на улицах, сами люди заклеивают окна скотчем.

Жизнь в городе сильно замедлилась

Горожане предпочли не покидать город, однако жизнь там сильно замедлилась. Улицы стали менее оживленными, в многоэтажках стало меньше света. Там, где в час пик стояли авто, сейчас можно свободно проехать, а в большинстве дворов пустые парковки, пишет РБК.