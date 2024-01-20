В Самаре нашли пустые прилавки магазинов: нет яиц, овощей, фруктов

По сообщениям покупателей, в супермаркетах Самары пустые полки стали причиной обеспокоенности среди жителей. В частности, в «Магнитах« и »Пятерочках» на Запорожской и Дыбенко отмечается отсутствие яиц, фруктов и овощей.

Предполагается, что проблемы с поставками могут быть связаны со сложными погодными условиями

Некоторые горожане выражают удивление и предполагают, что проблемы с поставками могут быть связаны с тем, что грузовики не могут доставить товары из-за трудностей на дорогах из-за снегопадов и метели. Однако другие жители призывают не паниковать и предлагают переждать трудности. Они указывают на сложные погодные условия, закрывшие трассы, и призывают к терпению, отмечая, что можно обойтись без некоторых продуктов.

Общий настрой комментаторов сводится к тому, что временные трудности с поставками продуктов вызваны непогодой и по завершении аномальных погодных явлений ситуация с поставками нормализуется, пишет 63.ru.