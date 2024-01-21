Армянин рассказал, как отбил у группы соотечественников бойца СВО

Рудик, управляющий одного из кафе в Чехове (Московская область), поделился с изданием Лента.ру подробностями конфликта между российским военным и группой иностранцев. Он рассказал, что двое человек из Армении вступили в драку с военным по имени Артем. Сотрудники кафе помогли защитить россиянина.

«Мы, хоть сами армяне, заступились за парня. Мне, как директору, нет разницы, русский он или армянин. В тот вечер армяне были не правы, их было двое, русский — один», - сказал Рудик.

Добавим, что эти события развернулись 18 января 2024 года. По информации следствия, военного СВО вызвали к конфликту, и, когда он заступился за девушку, его избили. Всего нападавших было около 10-ти. Мужчина был в гражданской одежде, поэтому о его участии в специальной операции не знал никто.

СК РФ уже возбудил уголовное дело, в Государственной Думе потребовали тщательного расследования и справедливого наказания для всех виновных.