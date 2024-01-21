Бойцы СВО пожаловались, что в омском госпитале Минобороны нет колясок и тростей

По данным портала Ngs55.ru, солдаты СВО, находящиеся в омском госпитале Минобороны на Гусарова, высказали свое недовольство отсутствием колясок и тростей. Видеообращение было опубликовано блогером Евгением Гольманом.

Обратил внимание общественности на проблемы

Так, боец из Перми сообщил о нехватке средств передвижения для людей без ног, выражая свою обеспокоенность сложившейся ситуацией. Гольман откликнулся на просьбу и приобрел необходимые предметы, дополнительные товары для госпиталя. Блогер выразил недовольство обстановкой и обратил внимание общественности на проблемы.

В телефонном разговоре он подчеркнул, что не имеет претензий к Минздраву, поскольку госпиталь подчинен Минобороны. По словам журналиста и председателя ОГОО «Союз ветеранов и ветеранских организаций города Омска» Евгения Долганева, ситуацией заинтересовался председатель заксобрания Омской области Александр Артемов. Правительство региона при этом пообещало следить за обеспечением госпиталя всем необходимым оборудованием.