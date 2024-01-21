Ученые из Франции нашли зомби-вирусы в вечной мерзлоте Сибири и предупредили о рисках

Ученые из Университета Марселя (Франция) предупреждают о возможной угрозе новой пандемии из-за зомби-вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири, пишет Лента.ру.

Вирусы, более известные как «микробы Мафусаила» или «вирусы-зомби», могут освободиться из-за глобального потепления, вызывая вспышку неизвестных ранее человечеству заболеваний. Исследователи предлагают создание арктической сети мониторинга для выявления случаев заболеваний, вызванных микроорганизмами, обеспечивая карантин и медпомощь в зонах заражения.

Могут возникнуть катастрофические последствия

Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что катастрофические последствия могут возникнуть из-за развития промышленных операций, включая добычу руды или нефти, в вечной мерзлоте, высвобождая древние патогены и предоставляя возможность людям вдыхать эти неизвестные вирусы.