Сибирские ученые не стали скрывать, что влияет на развитие ожирения у женщин

Научные исследования, проводимые специалистами из Института цитологии и генетики СО РАН, фокусируются на роли молекулярно-генетических маркеров в развитии ожирения у дам в городской европеоидной популяции. Ученые обнаружили, что, кроме внешних факторов, таких как пищевые привычки, на развитие ожирения влияет наследственность.

Используя банк ДНК, созданный в ходе исследования в Новосибирске, эксперты намерены проверить актуальность маркеров в сибирской популяции. Результаты анализа могут быть использованы для создания отечественного рискометра ожирения. Это долгосрочная работа, а интеграция генетических данных в здравоохранение РФ находится в стадии развития, но постепенно набирает обороты.