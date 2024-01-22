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Сибирские ученые не стали скрывать, что влияет на развитие ожирения у женщин

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Сибирские ученые не стали скрывать, что влияет на развитие ожирения у женщин
Новости науки
Фото: @Anastasia Kazakova / freepik.com

Научные исследования, проводимые специалистами из Института цитологии и генетики СО РАН, фокусируются на роли молекулярно-генетических маркеров в развитии ожирения у дам в городской европеоидной популяции. Ученые обнаружили, что, кроме внешних факторов, таких как пищевые привычки, на развитие ожирения влияет наследственность. 

Используя банк ДНК, созданный в ходе исследования в Новосибирске, эксперты намерены проверить актуальность маркеров в сибирской популяции. Результаты анализа могут быть использованы для создания отечественного рискометра ожирения. Это долгосрочная работа, а интеграция генетических данных в здравоохранение РФ находится в стадии развития, но постепенно набирает обороты.

Информационное агентство «Informing»

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