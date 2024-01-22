Жители Москвы решили рассказать, что происходит на Красной площади

В минувший воскресный день на Красной площади собралось множество горожан и туристов. Вокруг видна была полиция, а люди наслаждались прогулкой по расчищенным дорожкам, несмотря на участки, где еще остался снег.

Корреспондент издания MSK1.RU провел прогулку по центру города

Корреспондент издания MSK1.RU провел прогулку по центру города и представил фото из самого сердца столицы.

Манежная площадь Москвы отмечена меньшим скоплением людей. Недалеко от Исторического музея можно заметить автозаки на дежурстве, что, по словам журналиста, представляет собой стандартную ситуацию – они ежедневно там наблюдаются. На самой площади осталось небольшое количество снега, особенно в самых углах.

На Никольской улице украшения приковывают внимание прохожих, музыканты развлекают людей. Дорожки на улицах расчищены, однако перед магазинами еще лежит немного снега.