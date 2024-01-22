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Огромный район в Тюмени на сутки остался без отопления и горячей воды

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Огромный район в Тюмени на сутки остался без отопления и горячей воды
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Восточная часть Тюмени столкнулась с отключением отопления и горячей воды из-за проведения работ на тепломагистрали по ул. Широтной, пишет сегодня 72.ru.

Отключение продлится до 3-х часов ночи 23 января

Компания УСТЭК проводит демонтаж сальникового старого компенсатора и устанавливает новый элемент тепловой сети. Отключение предположительно продлится до 3-х часов ночи 23 января 2024 года.

По сведениям Сергея Мозгонова, заместителя главного инженера УСТЭК, работы будут проведены последовательно с учетом времени и под тщательным контролем теплоснабжающей компании. 

Ограничение теплоснабжения затронуло множество улиц Тюмени, включая Боровскую, Широтную, Космонавтов, Станционную и многие другие.

Информационное агентство «Informing»

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