В Екатеринбурге женщине предложили провести электричество в дом за ?11 млн

В городе Екатеринбурге приобретшей участок в поселке Горный Щит для строительства коттеджа женщине предложили подключение к электросети почти за 11 миллионов рублей.

Высокую стоимость объяснили отдаленностью дома от сети

После того, как дама подала заявку на подключение, компания выставила ей такой счет, объясняя высокую стоимость отдаленностью дома от сети. Представители компании уверяют, что они не допустили ошибок. В то время как другая управляющая компания в этом поселке предложила выполнить ту же работу, но уже за 180 тыс. рублей.

Россиянка пока что не решилась обратиться к частной компании, предпочитая исследовать другие возможные варианты.