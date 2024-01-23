Информинг » В России » В Екатеринбурге женщине предложили провести электричество в дом за ?11 млн

В Екатеринбурге женщине предложили провести электричество в дом за ?11 млн

Image 16+
В Екатеринбурге женщине предложили провести электричество в дом за ?11 млн
В России
Фото: @pvproductions / freepik.com

В городе Екатеринбурге приобретшей участок в поселке Горный Щит для строительства коттеджа женщине предложили подключение к электросети почти за 11 миллионов рублей.

Высокую стоимость объяснили отдаленностью дома от сети 

После того, как дама подала заявку на подключение, компания выставила ей такой счет, объясняя высокую стоимость отдаленностью дома от сети. Представители компании уверяют, что они не допустили ошибок. В то время как другая управляющая компания в этом поселке предложила выполнить ту же работу, но уже за 180 тыс. рублей. 

Россиянка пока что не решилась обратиться к частной компании, предпочитая исследовать другие возможные варианты.

Информационное агентство «Informing»

Армянин рассказал, как отбил у группы соотечественников бойца СВО

Армянин рассказал, как отбил у группы соотечественников бойца СВО

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Огромный район в Тюмени на сутки остался без отопления и горячей воды

Вчера, 22:08

Жители Москвы решили рассказать, что происходит на Красной площади

Вчера, 18:38

Бойцы СВО пожаловались, что в омском госпитале Минобороны нет колясок и тростей

21-01-2024, 13:48

Армянин рассказал, как отбил у группы соотечественников бойца СВО

21-01-2024, 11:43

В Самаре нашли пустые прилавки магазинов: нет яиц, овощей, фруктов

20-01-2024, 20:48

Погибшую в Екатеринбурге 32-летнюю женщину в квартире ждали двое сыновей

19-01-2024, 19:38

«Сейчас уже все прячутся»: репортаж РБК с улиц и из подвалов Белгорода опубликован в Сети

19-01-2024, 16:48

В зоне СВО погиб многодетный 39-летний свердловчанин

19-01-2024, 13:48

Власти РФ хотят отслеживать всех по IP

19-01-2024, 09:53

В Свердловской области решили эксгумировать тело загадочно погибшей 16-летней девочки

18-01-2024, 22:38

Выяснилось, кто такой Фаиль Алсынов и как протесты в Башкирии связаны с этим именем

18-01-2024, 17:33

Глава Башкирии Хабиров решил признать вину в массовых беспорядках в регионе

18-01-2024, 16:28

Военкор Александр Сладков решил признать, что дело идет к конфликту с НАТО

18-01-2024, 00:48

Двоих подростков, убивших троих человек в Екатеринбурге, решили признать вменяемыми

17-01-2024, 21:28

Жители России по народным приметам на Крещение решили определить 2024 год

17-01-2024, 21:13

Владимир Путин честно высказал все, что думает о «голой вечеринке» Насти Ивлеевой

16-01-2024, 23:13

Журналисты решили выяснить, что за премию выдали учителям в Свердловской области

16-01-2024, 16:58

В Тюмени владельцы электрокаров решили уйти на заработки в такси

16-01-2024, 10:23

Прекращение работы с 15 января: Wildberries и Ozon решили принять важное решение

16-01-2024, 00:48

В Волгоградской области на мужчин, нарядившихся на колядки в женщин, донесли в прокуратуру

15-01-2024, 20:28

Новости партнеров
2023
ru-RU