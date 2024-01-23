Британское издание The Guardian сообщает, что глобальное потепление может привести к высвобождению древних вирусов из вечной мерзлоты Сибири, представляя угрозу новой пандемии.

Французские ученые, включая генетика Жан-Мишеля Клавери, в 2014 году выделили живые вирусы из сибирской вечной мерзлоты, продемонстрировав их способность к заражению. Эти вирусы датировались десятками тысяч лет, и исследователи могли «воскресить» и расшифровать их геном.

Озабоченность вызывает возможность высвобождения патогенов из зон вечной мерзлоты, представляя риск для человечества, который связывают с изменением климата и промышленной деятельностью в Арктике.

Эта тема также обсуждается в контексте ассоциаций угрозы с Россией, так как Сибирь находится в РФ. Однако мнение экспертов разделилось относительно того, представляют ли эти вирусы реальную опасность для человека.

Вирусы не представляют угрозы

Некоторые считают, что обнаруженные в вечной мерзлоте вирусы не представляют угрозы, поскольку большинство из них инфицируют бактерии и другие микроорганизмы, и для перехода на человека им необходимо пройти путь через грызунов.