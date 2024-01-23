Ветераны СВО с инвалидностью пожаловались на отказ в госвыплатах

За два года специальной военной операции (СВО) из Вооруженных Сил РФ было демобилизовано порядка 41 тыс. участников боевых действий по разным причинам, включая серьезные проблемы со здоровьем. Многие из демобилизованных сталкиваются сегодня с недугами, вызванными стрессом и другими факторами, но не всегда получают материальную компенсацию.

Ветераны СВО с инвалидностью жалуются на формальный подход к выплатам и бюрократические преграды в ходе получения статуса ветерана боевых действий. Некоторые из них сталкиваются с отказами по страховым выплатам и другими сложностями в документальном подтверждении связи приобретенных заболеваний с военной службой.