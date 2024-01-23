Информинг » В России » Ветераны СВО с инвалидностью пожаловались на отказ в госвыплатах

Ветераны СВО с инвалидностью пожаловались на отказ в госвыплатах

Image 16+
Ветераны СВО с инвалидностью пожаловались на отказ в госвыплатах
В России
Фото: freepik.com

За два года специальной военной операции (СВО) из Вооруженных Сил РФ было демобилизовано порядка 41 тыс. участников боевых действий по разным причинам, включая серьезные проблемы со здоровьем. Многие из демобилизованных сталкиваются сегодня с недугами, вызванными стрессом и другими факторами, но не всегда получают материальную компенсацию. 

Ветераны СВО с инвалидностью жалуются на формальный подход к выплатам и бюрократические преграды в ходе получения статуса ветерана боевых действий. Некоторые из них сталкиваются с отказами по страховым выплатам и другими сложностями в документальном подтверждении связи приобретенных заболеваний с военной службой.

Информационное агентство «Informing»

Армянин рассказал, как отбил у группы соотечественников бойца СВО

Армянин рассказал, как отбил у группы соотечественников бойца СВО

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ветераны СВО с инвалидностью пожаловались на отказ в госвыплатах

Сегодня, 11:48

В Екатеринбурге женщине предложили провести электричество в дом за ?11 млн

Сегодня, 02:33

Огромный район в Тюмени на сутки остался без отопления и горячей воды

Вчера, 22:08

Жители Москвы решили рассказать, что происходит на Красной площади

Вчера, 18:38

Бойцы СВО пожаловались, что в омском госпитале Минобороны нет колясок и тростей

21-01-2024, 13:48

Армянин рассказал, как отбил у группы соотечественников бойца СВО

21-01-2024, 11:43

В Самаре нашли пустые прилавки магазинов: нет яиц, овощей, фруктов

20-01-2024, 20:48

Погибшую в Екатеринбурге 32-летнюю женщину в квартире ждали двое сыновей

19-01-2024, 19:38

«Сейчас уже все прячутся»: репортаж РБК с улиц и из подвалов Белгорода опубликован в Сети

19-01-2024, 16:48

В зоне СВО погиб многодетный 39-летний свердловчанин

19-01-2024, 13:48

Власти РФ хотят отслеживать всех по IP

19-01-2024, 09:53

В Свердловской области решили эксгумировать тело загадочно погибшей 16-летней девочки

18-01-2024, 22:38

Выяснилось, кто такой Фаиль Алсынов и как протесты в Башкирии связаны с этим именем

18-01-2024, 17:33

Глава Башкирии Хабиров решил признать вину в массовых беспорядках в регионе

18-01-2024, 16:28

Военкор Александр Сладков решил признать, что дело идет к конфликту с НАТО

18-01-2024, 00:48

Двоих подростков, убивших троих человек в Екатеринбурге, решили признать вменяемыми

17-01-2024, 21:28

Жители России по народным приметам на Крещение решили определить 2024 год

17-01-2024, 21:13

Владимир Путин честно высказал все, что думает о «голой вечеринке» Насти Ивлеевой

16-01-2024, 23:13

Журналисты решили выяснить, что за премию выдали учителям в Свердловской области

16-01-2024, 16:58

В Тюмени владельцы электрокаров решили уйти на заработки в такси

16-01-2024, 10:23

Новости партнеров
2023
ru-RU