Виновата эволюция: ученые не стали скрывать, как быстро и просто побороть лень

Лень и прокрастинация, по мнению американских ученых из университета Южной Калифорнии, могут быть объяснены сложностью человеческого мозга и его стремлением к минимизации затрат для получения максимального вознаграждения. В эволюционном контексте, мозг формирует цепочки для расчета усилий и ресурсов, необходимых для совершения действия, и оценки стоит ли оно того.

Островковая кора играет ключевую роль в принятии решений, фокусируясь на минимизации затрат. Физические тренировки, хотя могут приносить долгосрочные выгоды, потребляют значительные ресурсы, и мозг, стремясь к наименьшему сопротивлению, может подавлять мотивацию к физической активности.

Лень связана с защитной стратегией

Стратегии, такие как ассоциация «страдание - награда» или использование концепции «должен», могут быть механизмами поддержания мотивации. Психологический аспект лени связан с защитной стратегией. Лень и прокрастинация могут возникнуть, когда задача кажется рутинной и неинтересной. Прокрастинация может также быть следствием внутриличностного конфликта между «надо» и «хочу», с препятствиями, такими как страх ошибок или осуждение, приводящими к отсрочке действий.