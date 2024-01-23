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Виновата эволюция: ученые не стали скрывать, как быстро и просто побороть лень

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Виновата эволюция: ученые не стали скрывать, как быстро и просто побороть лень
Новости науки
Фото: @lookstudio / freepik.com

Лень и прокрастинация, по мнению американских ученых из университета Южной Калифорнии, могут быть объяснены сложностью человеческого мозга и его стремлением к минимизации затрат для получения максимального вознаграждения. В эволюционном контексте, мозг формирует цепочки для расчета усилий и ресурсов, необходимых для совершения действия, и оценки стоит ли оно того. 

Островковая кора играет ключевую роль в принятии решений, фокусируясь на минимизации затрат. Физические тренировки, хотя могут приносить долгосрочные выгоды, потребляют значительные ресурсы, и мозг, стремясь к наименьшему сопротивлению, может подавлять мотивацию к физической активности. 

Лень связана с защитной стратегией

Стратегии, такие как ассоциация «страдание - награда» или использование концепции «должен», могут быть механизмами поддержания мотивации. Психологический аспект лени связан с защитной стратегией. Лень и прокрастинация могут возникнуть, когда задача кажется рутинной и неинтересной. Прокрастинация может также быть следствием внутриличностного конфликта между «надо» и «хочу», с препятствиями, такими как страх ошибок или осуждение, приводящими к отсрочке действий.

Информационное агентство «Informing»

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