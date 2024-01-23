В Екатеринбурге учитель из Индии решил показать неприличный жест школьникам, обозвав их обезьянами

В Екатеринбурге учитель английского языка из Индии Haян Мaлик попал в центр громкого скандала после того, как он показал нецензурный жест школьникам в ответ на матерные выражения, написанные ранее на доске. Видеозапись инцидента появилась в сети.

По информации портала URA.RU, дети использовали в написанном на английском языке тексте на доске мат. При увиденном учитель поднял два средних пальца в жесте ответной нецензурной реакции, назвав их обезьянами. Некоторые ученики решили, что это выглядит забавно, но также были те, кто осудил поведение педагога.

В целом, инцидент вызвал раздельные реакции среди учащихся и их родителей. Многие считают подобное поведение учителя неприемлемым.