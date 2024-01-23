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Соучредитель DeepMind не стал скрывать, что ИИ отнимет рабочие места у людей

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Соучредитель DeepMind не стал скрывать, что ИИ отнимет рабочие места у людей
Новости науки
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

В интервью для CNBC Мустафа Сулейман выразил мнение, что в долгосрочной перспективе, на протяжении многих десятилетий, искусственный интеллект (ИИ) может серьезно заменить труд людей, если не будут предприняты соответствующие меры по интеграции этих технологий в общество. 

Технический директор DeepMind (дочерней компании Google), подчеркнул необходимость очень внимательного рассмотрения вопроса о том, как общество сможет эффективно интегрировать инструменты ИИ, чтобы избежать полной замены человеческого труда на рынке. Также он отметил, что разработки в области искусственного интеллекта могут повлиять на рынок труда в высокотехнологичных и медийных компаниях, что уже привело к массовым увольнениям в некоторых корпорациях.

Информационное агентство «Informing»

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