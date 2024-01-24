В Кольцово скопилась огромная очередь из людей, желающих покинуть Екатеринбург

Как сообщает E1.RU, в Кольцово возникли проблемы с огромной очередью, вытянувшейся на несколько десятков метров прямо перед входом в терминал В аэропорта. Пассажиры опаздывали на свои рейсы из-за единственного действующего входа, а также вследствие проводимых мероприятий по обеспечению безопасности. Согласно данным источника, на улице присутствовали люди в форме с собаками.

Ситуация изменилась в лучшую сторону, когда в аэропорту открыли второй вход

Но ситуация изменилась в лучшую сторону: когда в аэропорту открыли второй вход, очередь уменьшилась. Представители аэропорта уверяют, что затруднений на входах больше нет и что очередь существовала не более 10 минут из-за прибытия потока пассажиров.