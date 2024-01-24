В Екатеринбурге свадьба азербайджанцев закончилась гонками на дорогущих машинах

В Екатеринбурге состоялся свадебный автопробег азербайджанцев, участвовавших в параде на дорогущих автомобилях. На дорогах свидетели увидели роскошные Hummer, Gelandewagen, Land Cruiser.

Свадьба собрала 600 гостей

Парад прошел на Уралмаше, в нем участвовали три или четыре авто марки Hummer, две машины Gelandewagen и другие не менее дорогостоящие автомобили. Свадьба, по данным очевидцев, собрала 600 гостей. Одним из участников был Эльхан Гараев, являющийся кандидатом в депутаты от «Единой России» в областное законодательное собрание. Он выдвигал свою кандидатуру в Орджоникидзевском округе, где конкурировал с депутатом РФ Владимиром Смирновым, пишет URA.RU.