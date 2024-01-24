В ГИБДД не стали скрывать семь автомобилей, которые реже останавливают для проверки

Инспекторы ДПС реже обращают внимание на эти 7 авто при проверках на автодорогах. Сюда включены Skoda Octavia Combi, Citroen C4 Picasso, Volkswagen Caddy, кроссовер SsangYong Tivoli, Subaru Legacy, а также Suzuki Jimny и Mazda 5.

В ГИБДД отмечают, что владельцы этих машин обычно поддерживают их в очень хорошем техническом состоянии, соблюдают правила дорожного движения, не нарушая ПДД, не управляют авто в нетрезвом состоянии, регулярно оформляют страховку, постоянно оплачивают штрафы, ухаживают за внешним видом своих транспортных средств.

Чаще всего обращают внимание на отечественные авто

А вот чаще всего обращают внимание на отечественные авто, находящиеся нередко в неудовлетворительном состоянии, а их владельцы садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также с подозрением относятся к машинам иностранного производства с тюнингом.