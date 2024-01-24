В Ленобласти выявили туберкулез у учителя, который проводил уроки у 400 детей

В Ленинградской области выявили случай туберкулеза у учителя школы в Выборге, вызвавший недовольство родителей и протесты.

Около 400 учеников 5-7 классов были направлены на рентген

Инфекция была обнаружена в конце ноября, после чего около 400 учеников 5-7 классов были направлены на рентген. Некоторые родители не дали согласие, что привело к отстранению детей от уроков Роспотребнадзором. Несмотря на протесты, большинство согласилось пройти обследование. Из 388 детей, контактировавших с учителем, 370 были обследованы, без выявления патологий.

Учитель сейчас находится в стационаре, и решение о его возвращении к работе будет принято врачебной комиссией.

Ситуация вызвала споры о необходимости обследования и отстранения учащихся: подчеркивается важность соблюдения медицинских мер без нарушения прав на образование.