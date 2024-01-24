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«Проклятие Булгакова»: В кинотеатре «Октябрь» случилось ЧП вследствие задымления — напуганных звезд эвакуировали

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«Проклятие Булгакова»: В кинотеатре «Октябрь» случилось ЧП вследствие задымления — напуганных звезд эвакуировали
В России
Источник фото: Соцсети

23 января в кинотеатре «Октябрь« в Москве прошла долгожданная премьера экранизации романа Михаила Булгакова »Мастер и Маргарита». 

Работа над фильмом режиссера Михаила Локшина началась в 2018 году, но фактические съемки стартовали лишь в 2021-м. Проект сталкивался с финансовыми трудностями и конфликтами на съемочной площадке, сообщает Woman.ru. 

В традиционной манере Булгакова, на афтерпати произошло задымление

На премьере, исполнители ролей, включая Евгения Цыганова и Леонида Ярмольника, отметили спокойное завершение работы, отвергнув существование «проклятия». Однако, несмотря на это, в традиционной манере Булгакова, на афтерпати произошло задымление, вынудившее гостей временно покинуть помещение. 

Актриса Софья Синицына, сыгравшая роль Фриды, сообщила о происшествии в своем блоге, добавив, что все продолжили веселиться, принимая во внимание необычный характер вечера. 

«Было задымление, затем эвакуация, однако мы были готовы, что это все Булгаков, поэтому просто продолжили, хотя были испуганы», — сообщила Синицына.

Информационное агентство «Informing»

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