Sony выпустила новую портативную колонку SRS-XV500 с мощным звуком

Sony представила пользователям свою новую портативную колонку SRS-XV500 со стильным дизайном, настраиваемой подсветкой, мощными басами, довольно продолжительным временем автономной работы.

Аккумулятор колонки обеспечивает до 25 часов работы

Звучание новинки обеспечивается двумя динамиками X-Balanced, предлагающими улучшенное качество басов без искажения, а также двумя высокочастотными драйверами для четкого воспроизведения вокала. Аккумулятор колонки обеспечивает до 25 часов работы, благодаря функции быстрой зарядки слушать музыку можно до 2,5 часов после каких-то десяти минут зарядки.

Корпус гаджета защищен от брызг воды, а иные функции включают в себя караоке с эффектом эха, управление мобильным приложением, гнездо для второго микрофона и гитары.

Цена новой модели составляет 35 тысяч рублей (399 дол).