Информинг » В России » Жительница ХМАО не стала скрывать, что сама двое суток рыла мерзлую землю для могилы матери

Жительница ХМАО не стала скрывать, что сама двое суток рыла мерзлую землю для могилы матери

Image 16+
Жительница ХМАО не стала скрывать, что сама двое суток рыла мерзлую землю для могилы матери
В России
Фото: @another69 / freepik.com

Оксане Шустовой из Мегиона (ХМАО) пришлось самостоятельно рыть мерзлую землю для могилы своей умершей матери, так как муниципальная ритуальная служба утверждала, что все могилы уже готовы, а новые появятся только через неделю. 

Шустова была вынуждена обратиться в соцсети, чтобы найти подходящее место. Тем не менее, семье пришлось самостоятельно провести этот тяжелый труд. 

После общественного негодования глава Мегиона извинился перед женщиной. Администрация города заявила о принятых строгих мерах для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Информационное агентство «Informing»

«Переждать бурю»: Киркоров не грустит из-за скандала после вечеринки Ивлеевой - артист гуляет в Америке

«Переждать бурю»: Киркоров не грустит из-за скандала после вечеринки Ивлеевой - артист гуляет в Америке

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Жительница ХМАО не стала скрывать, что сама двое суток рыла мерзлую землю для могилы матери

Сегодня, 17:48

Риелторы не стали скрывать, почему крошечные квартиры в Москве так дорого стоят

Сегодня, 11:28

«Переждать бурю»: Киркоров не грустит из-за скандала после вечеринки Ивлеевой - артист гуляет в Америке

Вчера, 22:03

В Ленобласти выявили туберкулез у учителя, который проводил уроки у 400 детей

Вчера, 16:43

«Проклятие Булгакова»: В кинотеатре «Октябрь» случилось ЧП вследствие задымления — напуганных звезд эвакуировали

Вчера, 16:33

Свидетель не стал скрывать, что на питании больных Балашова экономила миллионы рублей

Вчера, 15:38

В Кольцово скопилась огромная очередь из людей, желающих покинуть Екатеринбург

Вчера, 03:48

В Екатеринбурге свадьба азербайджанцев закончилась гонками на дорогущих машинах

Вчера, 02:33

В ГИБДД не стали скрывать семь автомобилей, которые реже останавливают для проверки

Вчера, 00:48

В Екатеринбурге учитель из Индии решил показать неприличный жест школьникам, обозвав их обезьянами

23-01-2024, 16:28

Ветераны СВО с инвалидностью пожаловались на отказ в госвыплатах

23-01-2024, 11:48

В Екатеринбурге женщине предложили провести электричество в дом за ?11 млн

23-01-2024, 02:33

Огромный район в Тюмени на сутки остался без отопления и горячей воды

22-01-2024, 22:08

Жители Москвы решили рассказать, что происходит на Красной площади

22-01-2024, 18:38

Бойцы СВО пожаловались, что в омском госпитале Минобороны нет колясок и тростей

21-01-2024, 13:48

Армянин рассказал, как отбил у группы соотечественников бойца СВО

21-01-2024, 11:43

В Самаре нашли пустые прилавки магазинов: нет яиц, овощей, фруктов

20-01-2024, 20:48

Погибшую в Екатеринбурге 32-летнюю женщину в квартире ждали двое сыновей

19-01-2024, 19:38

«Сейчас уже все прячутся»: репортаж РБК с улиц и из подвалов Белгорода опубликован в Сети

19-01-2024, 16:48

В зоне СВО погиб многодетный 39-летний свердловчанин

19-01-2024, 13:48

Новости партнеров
2023
ru-RU