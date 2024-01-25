Жительница ХМАО не стала скрывать, что сама двое суток рыла мерзлую землю для могилы матери

Оксане Шустовой из Мегиона (ХМАО) пришлось самостоятельно рыть мерзлую землю для могилы своей умершей матери, так как муниципальная ритуальная служба утверждала, что все могилы уже готовы, а новые появятся только через неделю.

Шустова была вынуждена обратиться в соцсети, чтобы найти подходящее место. Тем не менее, семье пришлось самостоятельно провести этот тяжелый труд.

После общественного негодования глава Мегиона извинился перед женщиной. Администрация города заявила о принятых строгих мерах для предотвращения подобных ситуаций в будущем.