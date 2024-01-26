Первоуралец, которого изрезали неизвестные, перед смертью успел доползти до дома

Утром 19 января 2024 года в Первоуральске Свердловской области произошло ЧП. Неизвестные напали на Павла К. на остановочном комплексе. По словам жены пострадавшего, ее израненный муж смог самостоятельно добраться до дома, однако, к сожалению, скончался буквально через несколько часов. Мужчина имел тяжелые ножевые ранения и сломанные ребра. Следователи указали также на возможное избиение.

Вдова уральца отметила, что погибший супруг, занимавшийся армрестлингом, обладал довольно крепким телосложением, поэтому его близкие удивлены тем, что он не смог противостоять нападавшим.

У 45-летнего мужчины осталось двое детей

Кроме того, у Павла, как сообщают источники URA.Ru, были проблемы с алкоголем. После Нового года он не являлся на работу в распределительном центре «Магнита».

У 45-летнего мужчины осталось двое детей. Младший сын продолжает учебу в школе, а старший всего месяц назад отправился на службу в армию.