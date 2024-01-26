Группа учёных не стала скрывать аномальное лунное вещество в районе Рейнера Гамма

На поверхности Луны, приблизительно в районе лунного водоворота Рейнера Гамма, группа ученых обнаружила аномальное вещество с необычными свойствами отражения света. Плоский светящийся участок, принятый за кратер, оказался весьма уникальным явлением.

Эксперты говорят, что такие лунные водовороты связаны с намагниченными породами, отражающими солнечный ветер, вызывая тем самым химические реакции или темнение окружающих областей.

Другие теории указывают на формирование водоворотов в результате взаимодействия магнитных аномалий лунной коры с электрически заряженными пылевыми частицами. НАСА совместно с исследователями Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса готовятся отправить лунный посадочный модуль к Рейнеру Гамме для дополнительных исследований этого уникального явления.