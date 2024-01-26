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Группа учёных не стала скрывать аномальное лунное вещество в районе Рейнера Гамма

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Группа учёных не стала скрывать аномальное лунное вещество в районе Рейнера Гамма
Новости науки
Источник фото: @wirestock

На поверхности Луны, приблизительно в районе лунного водоворота Рейнера Гамма, группа ученых обнаружила аномальное вещество с необычными свойствами отражения света. Плоский светящийся участок, принятый за кратер, оказался весьма уникальным явлением. 

Эксперты говорят, что такие лунные водовороты связаны с намагниченными породами, отражающими солнечный ветер, вызывая тем самым химические реакции или темнение окружающих областей.

Другие теории указывают на формирование водоворотов в результате взаимодействия магнитных аномалий лунной коры с электрически заряженными пылевыми частицами. НАСА совместно с исследователями Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса готовятся отправить лунный посадочный модуль к Рейнеру Гамме для дополнительных исследований этого уникального явления.

Информационное агентство «Informing»

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