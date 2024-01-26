Ученые не стали скрывать, почему маленькие собаки живут дольше

По сообщению Super.ru, на основе нового исследования, проведенного научными деятелями Вашингтонского университета, выяснилось, что небольшие собаки обладают более длительным жизненным циклом по сравнению с крупными породами. Анализируя данные 27 тыс. владельцев собак, ученые выявили, что обе группы сталкиваются со схожими заболеваниями, но те, что присущи миниатюрным породам, имеют часто менее серьезные последствия.

Более крупные собаки (вес которых больше 20 кг) оказались подвержены серьезным заболеваниям, таким как рак, проблемы с желудочно-кишечным трактом, инфекции, в сравнении с их менее крупными сородичами.