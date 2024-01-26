Ученые из Китая не стали скрывать, что три чашки чая в день могут замедлить старение

Ученые Китая выявили, что употребление 3-х чашек чая в день способствует замедлению биологического старения человека. Исследование, в котором участвовали около 13 тыс. человек-добровольцев из Китая и Великобритании, показало, что регулярное употребление чая, особенно черного, было связано с замедлением процессов старения.

Флавоноиды, содержащиеся в большом количестве в том напитке, оказывают очень положительное воздействие на здоровье мозга, сердца, кишечника.

Может обеспечить антивозрастные эффекты

Отмечено, что чаще употребляющие чай люди испытывают замедление биологического старения, а также меньше сталкиваются с тревогой или бессонницей. Умеренное потребление чая, примерно три чашки в день, может обеспечить заметные антивозрастные эффекты, регулируя метаболизм, улучшая когнитивные функции, пишет МК.