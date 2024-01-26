Информинг » Наука и техника » Новости науки » Ученые из Китая не стали скрывать, что три чашки чая в день могут замедлить старение

Ученые из Китая не стали скрывать, что три чашки чая в день могут замедлить старение

Image 16+
Ученые из Китая не стали скрывать, что три чашки чая в день могут замедлить старение
Новости науки
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

Ученые Китая выявили, что употребление 3-х чашек чая в день способствует замедлению биологического старения человека. Исследование, в котором участвовали около 13 тыс. человек-добровольцев из Китая и Великобритании, показало, что регулярное употребление чая, особенно черного, было связано с замедлением процессов старения.

Флавоноиды, содержащиеся в большом количестве в том напитке, оказывают очень положительное воздействие на здоровье мозга, сердца, кишечника.

Может обеспечить антивозрастные эффекты

Отмечено, что чаще употребляющие чай люди испытывают замедление биологического старения, а также меньше сталкиваются с тревогой или бессонницей. Умеренное потребление чая, примерно три чашки в день, может обеспечить заметные антивозрастные эффекты, регулируя метаболизм, улучшая когнитивные функции, пишет МК.

Информационное агентство «Informing»

Группа учёных не стала скрывать аномальное лунное вещество в районе Рейнера Гамма

Группа учёных не стала скрывать аномальное лунное вещество в районе Рейнера Гамма

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ученые из Китая не стали скрывать, что три чашки чая в день могут замедлить старение

Сегодня, 10:53

Группа учёных не стала скрывать аномальное лунное вещество в районе Рейнера Гамма

Сегодня, 10:13

Ученые не стали скрывать, почему маленькие собаки живут дольше

Сегодня, 09:28

Соучредитель DeepMind не стал скрывать, что ИИ отнимет рабочие места у людей

23-01-2024, 15:58

Виновата эволюция: ученые не стали скрывать, как быстро и просто побороть лень

23-01-2024, 14:13

Британцы пугают мир микробами из мерзлоты Сибири

23-01-2024, 14:13

Сибирские ученые не стали скрывать, что влияет на развитие ожирения у женщин

22-01-2024, 16:43

AJCN: ученые нашли доказательства, что поливитамины замедляют старение мозга

21-01-2024, 18:33

Ученые из Франции нашли зомби-вирусы в вечной мерзлоте Сибири и предупредили о рисках

21-01-2024, 16:58

Учёные исследуют возможные пути старения вообще без болезней

19-01-2024, 20:43

Ученые решили рассказать невероятное: этот тип освещения приводит к раку

15-01-2024, 22:48

Ученые решили предсказывать смерть человека при помощи нейросети

15-01-2024, 14:13

Grist: Бутилированная вода хранит в 100 раз больше пластика, чем ранее считалось

13-01-2024, 15:58

Министр Фальков нашел нужным назвать три главных достижения российской науки

10-01-2024, 15:43

Испанские ученые нашли бактерии, защищающие кожу человека от образования угрей

10-01-2024, 12:48

Тысячи опасных частиц нанопластика нашли в каждой бутылке с водой: так ли это

9-01-2024, 20:53

Нижегородские ученые нашли причину быстрого старения жителей Якутии

9-01-2024, 20:28

Исследователи нашли вредные факторы, которые незаметно губят мозг

9-01-2024, 11:28

На пути к вечной молодости: Наконец-то нашелся способ борьбы со старением

8-01-2024, 17:23

Ученые нашли, что люди с отрицательным резус-фактором - носители инопланетной ДНК

7-01-2024, 14:43

Новости партнеров
2023
ru-RU