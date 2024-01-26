Сбербанк Онлайн снова радует россиян нововведениями: это давно все ждали

Создатели приложения «Сбербанк Онлайн» внесли некоторые обновление, расширяя функционал мобильной версии. Теперь владельцы карт этого банка смогут в свой личный аккаунт в приложении добавить карты других типов, включая карту лояльности от различных торговых сетей. Это предоставляет удобство хранения или управления картами, позволяя россиянам объединить их в одном приложении.

Для добавления карты в это приложение необходимо прежде всего открыть соответствующий раздел, после этого осуществить сканирование QR-кода, либо штрих-кода карты. Нововведение, таким образом, обеспечивает дополнительное удобство и экономию времени для всех пользователей «Сбербанк Онлайн».