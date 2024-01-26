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«Это было что-то»: Российский боец ММА утер нос голливудскому актеру — тот обзавидовался

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«Это было что-то»: Российский боец ММА утер нос голливудскому актеру — тот обзавидовался
В России
Источник фото: @olegtaktarov_official

Ветеран смешанных единоборств (MMA) и заслуженный спортсмен РФ Олег Тактаров поделился с журналистами «Чемпионата» своими воспоминаниями об опыте съемок в Голливуде. Он отметил во время беседы, что свою известность начал с низкобюджетных картин, но для участия в высокобюджетных проектах ему пришлось еще долгое время серьезно обучаться. 

Тактаров подчеркнул, что его студия занимала тогда лидирующие позиции. В студии для «молодых красавцев и красавиц» прославился голливудский актер Джеймс Франко. Олег поделился, что оказался в студии номер два в Голливуде, предназначенной для актеров, не являющихся американцами или имеющих особенности во внешности. Несмотря на это, он совершил резкое движение, которое вызвало зависть со стороны других актеров, включая Франко. 

У Тактарова были успешные шаги, и он упомянул о фильме с Робертом Де Ниро, что было важным достижением в актерской среде. 

«Сделал какое-то движение, все завидовали, включая Джеймса. Почему я это знаю? У нас была с ним одна и та же пиар-агент. Разговор его слышал, трясло его прям от моих успехов. Тогда как-то резко начал – работа с Робертом Де Ниро, а в актерской среде это что-то было», - вспоминает он.

Информационное агентство «Informing»

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