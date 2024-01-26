Информинг » В России » Тюменка не стала скрывать, что вслед за сыном отправилась на СВО

Тюменка не стала скрывать, что вслед за сыном отправилась на СВО

Image 16+
Тюменка не стала скрывать, что вслед за сыном отправилась на СВО
В России
Фото: @senivpetro / freepik.com

Жительница Тюменской области решила уехать на СВО вместе со своим сыном, который ушел на фронт добровольцем. Рассказ о жизни россиянки, которая приняла позывной «Жужа», был опубликован пресс-службой правительства региона в Телеграме.

Для того чтобы перестать беспокоиться о своем любимом наследнике, мать решила тоже отправиться на службу в зону боевых действий

Когда мужчина добровольцем ушел на СВО, женщина работала медсестрой. Для того чтобы перестать беспокоиться о своем любимом наследнике, она решила тоже отправиться на службу в зону боевых действий. Тюменку направили в один из полевых госпиталей. Позже оказалось, что они с сыном служат на одном и том же направлении. 

Встретившись, мать и сын провели вместе несколько дней. Сейчас им предоставлен отпуск.

Информационное агентство «Informing»

Сбербанк Онлайн снова радует россиян нововведениями: это давно все ждали

Сбербанк Онлайн снова радует россиян нововведениями: это давно все ждали

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Тюменка не стала скрывать, что вслед за сыном отправилась на СВО

Сегодня, 19:48

На Урале чиновники мэрии не стали скрывать, что купили иномарку, не рекомендованную Минпромторгом

Сегодня, 16:58

«Это было что-то»: Российский боец ММА утер нос голливудскому актеру — тот обзавидовался

Сегодня, 10:43

Сбербанк Онлайн снова радует россиян нововведениями: это давно все ждали

Сегодня, 09:58

Первоуралец, которого изрезали неизвестные, перед смертью успел доползти до дома

Сегодня, 04:48

Жительница ХМАО не стала скрывать, что сама двое суток рыла мерзлую землю для могилы матери

Вчера, 17:48

Риелторы не стали скрывать, почему крошечные квартиры в Москве так дорого стоят

Вчера, 11:28

«Переждать бурю»: Киркоров не грустит из-за скандала после вечеринки Ивлеевой - артист гуляет в Америке

24-01-2024, 22:03

В Ленобласти выявили туберкулез у учителя, который проводил уроки у 400 детей

24-01-2024, 16:43

«Проклятие Булгакова»: В кинотеатре «Октябрь» случилось ЧП вследствие задымления — напуганных звезд эвакуировали

24-01-2024, 16:33

Свидетель не стал скрывать, что на питании больных Балашова экономила миллионы рублей

24-01-2024, 15:38

В Кольцово скопилась огромная очередь из людей, желающих покинуть Екатеринбург

24-01-2024, 03:48

В Екатеринбурге свадьба азербайджанцев закончилась гонками на дорогущих машинах

24-01-2024, 02:33

В ГИБДД не стали скрывать семь автомобилей, которые реже останавливают для проверки

24-01-2024, 00:48

В Екатеринбурге учитель из Индии решил показать неприличный жест школьникам, обозвав их обезьянами

23-01-2024, 16:28

Ветераны СВО с инвалидностью пожаловались на отказ в госвыплатах

23-01-2024, 11:48

В Екатеринбурге женщине предложили провести электричество в дом за ?11 млн

23-01-2024, 02:33

Огромный район в Тюмени на сутки остался без отопления и горячей воды

22-01-2024, 22:08

Жители Москвы решили рассказать, что происходит на Красной площади

22-01-2024, 18:38

Бойцы СВО пожаловались, что в омском госпитале Минобороны нет колясок и тростей

21-01-2024, 13:48

Новости партнеров
2023
ru-RU