Тюменка не стала скрывать, что вслед за сыном отправилась на СВО

Жительница Тюменской области решила уехать на СВО вместе со своим сыном, который ушел на фронт добровольцем. Рассказ о жизни россиянки, которая приняла позывной «Жужа», был опубликован пресс-службой правительства региона в Телеграме.

Для того чтобы перестать беспокоиться о своем любимом наследнике, мать решила тоже отправиться на службу в зону боевых действий

Когда мужчина добровольцем ушел на СВО, женщина работала медсестрой. Для того чтобы перестать беспокоиться о своем любимом наследнике, она решила тоже отправиться на службу в зону боевых действий. Тюменку направили в один из полевых госпиталей. Позже оказалось, что они с сыном служат на одном и том же направлении.

Встретившись, мать и сын провели вместе несколько дней. Сейчас им предоставлен отпуск.