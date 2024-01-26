В Екатеринбурге курьеры не стали скрывать протест и пожаловались на сокращение зарплаты

С начала января «Х5 Доставка» внедрила новый тариф, соответствующий стандартам курьеров-партнеров и требованиям рынка. Этот тариф учитывает различные факторы, такие как сложность доставки с учетом веса или расстояния маршрута.

Снижение доходов в январе объясняется уменьшением числа заказов из-за погодных условий

Однако мнение самих курьеров о нововведении оказалось крайне негативным. Они утверждают, что крупная компания снизила их заработок, уменьшив тарифы в разы. Курьеры выражают недовольство в чатах, отмечая, что новые ставки делают работу непривлекательной. Представители компании объяснили снижение доходов в январе уменьшением числа заказов из-за погодных условий.

Компания утверждает, что с ростом заказов курьеры почувствуют преимущества новой системы тарификации.

Что касется сотрудников «Яндекс.Еды», то вопрос оплаты труда курьеров там всегда был болезненным. Особенно туго в те дни, когда есть мало заказов.

Эксперты «Авито Работа» же подсчитали, что предлагаемая средняя зарплата курьеров в городе составляет 77 тыс. рублей, за последний год спрос вырос втрое, пишет e1.ru.