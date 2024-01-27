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Онколог Карасев не стал скрывать ошибку в питании, вызывающую у врачей «слезы на глазах»

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Онколог Карасев не стал скрывать ошибку в питании, вызывающую у врачей «слезы на глазах»
В России
Фото: @freepik / freepik.com

По информации кандидата медицинских наук, хирурга-онколога Ивана Карасева, есть факторы риска, влияющие на развитие рака. Часто неправильный образ жизни, особенно питание, может негативно влиять на здоровье.

Как подчеркнул медик, привыкание к жирному мясу и нежелание вносить изменения в свой ежедневный рацион могут быть источником заболеваний, рака толстой кишки в особенности. Он рекомендует ограничивать употребление красного мяса, включить рыбу, сезонные овощи, фрукты.

Онкомаркеры не всегда дают точные результаты

Кроме того, доктор предупредил об ошибке, которую совершают люди, ориентируясь только на онкомаркеры, отметив, что они не всегда дают точные результаты. 

Эксперт также выразил оптимизм касательно улучшения ранней диагностики онкологии ЖКТ, связанной с повышением квалификации медперсонала.

Информационное агентство «Informing»

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